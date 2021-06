Portugal gerüstet für EM-Auftakt: „Fantastische Mannschaft“

„Ich weiß, was wir tun müssen, um zu gewinnen“, verkündete Nationaltrainer Fernando Santos nach dem 4:0 in Lissabon gegen Israel. „Ich weiß, dass ich eine fantastische Mannschaft habe, am 15. werden wir für Ungarn bereit sein.“

Der Titelverteidiger startet am Dienstag (18.00 Uhr) in Budapest in die Endrunde. Vier Tage später (18.00 Uhr) ist Deutschland in München Gegner der Portugiesen. Abschließend treffen Cristiano Ronaldo & Co. am 23. Juni (21.00 Uhr) in Gruppe F erneut in Budapest auf Weltmeister Frankreich. Der Superstar von Juventus Turin teilte seinen Fans in den Sozialen Medien knapp mit: „Vorbereitet“.

Portugal reist am Nachmittag aus der Heimat ab und wird am Abend in Budapest erwartet. Dort bezieht die Mannschaft ihr EM-Stammquartier.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-929869/3