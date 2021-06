Notizen von der Fußball-Europameisterschaft

Plus

Brief mit Bewunderung: Spaniens früherer Erfolgscoach Vicente del Bosque hat Bundestrainer Joachim Löw vor dessen Abschiedsturnier als Bundestrainer in einem herzlichen Brief seinen Respekt ausgedrückt. Seine Mannschaft sei eine der schwersten Hürden gewesen, die die Selección auf dem Weg zu den großen Triumphen vor rund einem Jahrzehnt habe nehmen müssen, schrieb der 70-Jährige, der Spanien 2010 zum WM-Titel und 2012 zum EM-Gewinn geführt hatte. „Wahre Größe zeigt sich allerdings erst in Momenten der Niederlage. Sie verloren nie ein schlechtes Wort. Im Gegenteil. Sie nannten uns damals ein Vorbild. Dafür möchte ich Ihnen danken“, schrieb del Bosque in seinem Brief, den die „Mediengruppe Münchner Merkur tz“ veröffentlichte. Und er schloss: „Vor Ihrem Schlussakt wünsche ich Ihnen daher nicht nur sportlichen Erfolg, sondern auch, dass Sie sich Ihren edlen Charakter bewahren.“