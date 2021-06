„Mittendrin“ – Fiolas Torjubel und die perplexe Journalistin

Fiola rannte nach seinem Treffer in Budapest in Richtung Tribüne – aber am Spielfeldrand saß eine Journalistin an einem Schreibtisch und war plötzlich mittendrin im Geschehen. Fiola sprang stürmisch über die Absperrung und stoppte direkt an dem Schreibtisch, an dem die Frau arbeitete. Andere Spieler kamen hinzu und plötzlich war die Jorunalistin selbst mitten im Bild. Nach einer kurzen Schrecksekunde scheint sie sich zu freuen.

Im Netz wurde der Ausschnitt schon kurz nach dem Spiel vielfach geteilt. „Diese Reporterin ist mal wirklich mittendrin statt nur dabei“, schrieb ein Nutzer bei Twitter. Am Ende erreichte Weltmeister Frankreich noch ein 1:1 gegen Ungarn.

© dpa-infocom, dpa:210619-99-62657/2