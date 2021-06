Mehr als 60.000 Fans bei Halbfinals und Finale in Wembley

Das Wembley-Stadion in London soll zu 75 Prozent ausgelastet werden können, hieß es in einer Mitteilung des Sportministeriums in London. Bislang war die Zahl der Zuschauer auf 40.000 begrenzt worden.

Für die Ticketinhaber gelten strenge Vorschriften. Eingelassen wird nur, wer entweder zwei Mal geimpft wurde oder einen negativen Coronatest vorweisen kann. „Alle Teilnehmer müssen weiterhin die strengen Corona-Einlassregeln befolgen“, sagte Sportminister Oliver Dowden der Mitteilung zufolge.

