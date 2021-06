Macron zu Frankreich-Sieg: „Bleus“ weisen den Weg

Der Sieg der französischen Nationalmannschaft beim EM-Auftakt gegen Deutschland in München hat euphorische Reaktionen in Paris ausgelöst.

„Die Bleus weisen den Weg!“, schrieb Staatschef Emmanuel Macron auf Twitter. „Und am Ende siegt Frankreich!“, teilte Europa-Staatssekretär Clément Beaune via Twitter mit. In Frankreich ist bei Fußballkommentatoren der bekannte Spruch sehr geläufig, dass „am Ende Deutschland gewinnt“.

Die Franzosen hatten am Dienstagabend vor 14.500 Zuschauern in München mit 1:0 (1:0) gegen die DFB-Auswahl gewonnen. Den Treffer erzielte der deutsche Nationalspieler Mats Hummels per Eigentor. Fußballfan Macron hatte die Bleus in der vergangenen Woche im Trainingslager in Clairefontaine bei Paris besucht. „Ich glaube, der Sport kann zu Momenten der nationalen Einheit beitragen“, sagte der 43-Jährige anlässlich der Visite in einem TV-Interview.

