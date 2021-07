London

1:0-Führung gegen Italien

Engländer Shaw schießt schnellstes Final-Tor der EM-Historie

Englands Luke Shaw hat am Sonntagabend das schnellste Tor in einem EM-Finale erzielt. Der 25-Jährige traf im Endspiel gegen Italien im Londoner Wembley-Stadion nach 117 Sekunden zur 1:0-Führung der Three Lions.