Zverev kämpft um dritten Titel in Serie

Alexander Zverev eilt weiter von Sieg zu Sieg. Selbst Rafael Nadal konnte die deutsche Nummer eins beim Masters in Paris nicht stoppen. Nun greift Zverev nach seinem dritten Titel in Serie.

Paris (dpa). Alexander Zverev spielt zum Ende der Saison sein bestes Tennis. Beim Masters-1000-Turnier in Paris greift die deutsche Nummer eins am heutigen Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gegen den Russen Daniil Medwedew nach seinem dritten Titel in Serie.

Zuletzt hatte Zverev die beiden Veranstaltungen in Köln gewonnen und sich damit für die ATP Finals der acht besten Profis des Jahres in London ab dem 15. November qualifiziert. „Ich fühle mich im Moment einfach wohl auf dem Platz“, sagte Zverev nach seinem beeindruckenden Halbfinal-Sieg gegen den spanischen Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal.

Gegen den French-Open-Champion beeindruckte Zverev beim 6:4, 7:5 mit einer von Beginn an hochkonzentrierten und druckvollen Vorstellung. Starke 37 Winner und 15 Asse schlug der 23-Jährige dem an Nummer eins gesetzten Nadal um die Ohren und machte so den zweiten Sieg im siebten Duell mit dem Mallorquiner perfekt. „Ich bin stolz, gegen solch einen Spieler wie Nadal gewonnen zu haben und bei einem Masters-Turnier wieder im Finale zu stehen“, sagte Zverev. Als letztem Deutschen war das in Paris-Bercy Boris Becker vor 25 Jahren gelungen.

Dass sich in den Medien gerade viel um sein Privatleben und die Übergriffe-Vorwürfe seiner Ex-Freundin Olga Scharipowa dreht, scheint Zverev auf dem Platz problemlos ausblenden zu können. „Ich habe gelernt, dass es immer Leute geben wird, die es nicht gut mit dir meinen. Sie wollen, dass du, wenn du oben bist, fällst. Es liegt an mir, das nicht zuzulassen“, sagte Zverev nach seinem Sieg gegen Nadal.

