Wo Fußball-Bundesliga in der neuen Saison im TV zu sehen ist

Durch den neuen Medienvertrag der Deutschen Fußball Liga gibt es von dieser Spielzeit an in der Bundesliga eine neue TV-Aufteilung. Für die Fans bleibt es aber unübersichtlich und teuer.

Berlin (dpa). Die Fußball-Fans müssen sich umstellen. Mit dem Anpfiff der neuen Bundesliga-Saison startet an diesem Wochenende eine neue TV-Ära. Ein Überblick zu den wichtigsten Sendern und Sendungen.

Wo gibt es Live-Fußball ohne Zusatzkosten?

Sat1. hat das ZDF abgelöst und darf die wenigen Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Der Free-TV-Sender gibt mit seinem Format „ran“ nach 18 Jahren ein Bundesliga-Comeback, zum Paket mit neun Live-Spielen pro Saison gehören aber nur drei Erstliga-Partien. Nach der Auftakt-Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach gegen Meister FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr) darf Sat.1 je ein Spiel am 17. und 18. Spieltag übertragen. Zum Paket gehören außerdem der Supercup, vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der 2. Bundesliga.

Wer zeigt noch Live-Spiele der 1. Liga?

Die meisten Erstliga-Spiele zeigt weiterhin Sky, allerdings hat der Pay-TV-Sender weniger Begegnungen im Angebot als zuletzt. 200 Punktspiele laufen samstags, sowohl die Partien um 15.30 Uhr als auch das Topspiel um 18.30 Uhr. Außerdem gehören Begegnungen während der englischen Wochen, die Relegation zur 1. Liga sowie der Supercup zum Paket. Auch die Konferenz am Samstagnachmittag gehört weiterhin zum Sky-Angebot.

DAZN hat weniger Spiele, aber im Gegensatz zum Konkurrenten sein Angebot von 40 auf 106 Erstliga-Partien live ausgebaut. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt die Partien am Freitagabend und am Sonntagnachmittag. Zehnmal pro Spielzeit darf DAZN zudem Partien am Samstag um 19.30 Uhr zeigen.

Was kostet das?

Sky wirbt derzeit mit einem Angebot, das für Neukunden im ersten Jahr 25 Euro pro Monat kostet und danach 30 Euro im Monats-Abo. DAZN hat zur neuen Fußball-Saison zum zweiten Mal in kurzer Zeit die Preise erhöht. Die Kosten für die Kunden steigen nach Angaben des Sport-Streamingdienstes von 11,99 auf 14,99 Euro pro Monat, das Jahresabonnement kostet 149,99 statt 119,99 Euro.

Wo gibt es Zusammenfassungen zu sehen?

Das größte Angebot an Zusammenfassungen gibt es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Die ARD berichtet weiterhin in der „Sportschau“ am Samstag über die Spiele vom Nachmittag und die Freitagspartie sowie am Sonntagabend im Ersten und in den 3. Programmen über die Spiele des Tages. Das ZDF zeigt am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ Höhepunkte der 15.30-Uhr-Spiele sowie als erster Sender Bilder vom späteren Top-Spiel im Free-TV. Sport1 darf weiterhin am Sonntagmorgen Zusammenfassungen zeigen.

Wo gibt es noch Höhepunkte zu sehen?

Neu ist, dass montags ab 0.00 Uhr drei Anbieter Highlight-Clips im Internet zeigen dürfen. Dieses Paket sicherten sich die ARD, das ZDF und Sport1. Highlight-Clips gegen Bezahlung zeigt der Axel Springer Verlag kurz nach Abpfiff der Spiele auf seinen Portalen.

Was gibt es in Kneipen zu sehen?

Vor dem Gang in die Gaststätte sollten sich Fans informieren, ob der Inhaber den richtigen Vertrag hat. Denn für die Bundesliga benötigen Gastronomen sowohl eine Sky- als auch eine DAZN-Lizenz, um ihren Gästen alle Spiele live anbieten zu können.

Wer zeigt die 2. Bundesliga?

Von der bereits gestarteten 2. Liga zeigt Sky alle Partien für seine Kunden. Dazu kommen die Konferenzen und die Relegation zur 2. Liga. Sport1 darf pro Spielzeit 33 Partien übertragen, meistens am Samstag um 20.30 Uhr. Regelmäßige Zusammenfassungen gibt es bei der ARD. Ein neuer Ableger der „Sportschau“ zeigt freitags ab 22.30 Uhr die Zweitliga-Höhepunkte bei One. Außerdem darf die ARD am Samstag und am Sonntag Bilder von der 2. Liga in der „Sportschau“ zeigen.

