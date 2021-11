Watzke entspannt nach Rummenigges Titel-Aussagen

Nach der Niederlage des BVB am vergangenen Wochenende bei RB Leipzig und dem Sieg der Bayern gegen den SC Freiburg hatte Rummenigge der „Bild“-Zeitung gesagt: „Dortmund hat wieder verloren, jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben.“

Watzke sagte den „Ruhr Nachrichten“ nun: „Das dürfen die Bayern gern sagen. Wir ticken anders. Nach dem 0:5 der Bayern im Pokal habe ich keinen Dortmunder gehört, der gesagt hätte, dass wir schon den Pokal polieren oder etwas ähnliches.“ Die Münchner waren durch ein 0:5 bei Borussia Mönchengladbach in der 2. Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Der BVB steht dagegen im Achtelfinale. In der Fußball-Bundesliga liegt der FC Bayern nach dem 11. Spieltag mit vier Punkten vor den zweitplatzierten Dortmundern an der Tabellenspitze.

