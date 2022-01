Warten auf Entscheidung im Djokovic-Fall

Melbourne (dpa). Der serbische Tennisstar Novak Djokovic wartet auf die Gerichtsentscheidung, ob er Australien verlassen muss oder ab Montag als Titelverteidiger bei den Australian Open antreten darf.

Nach einer Sitzung über fünf Stunden haben sich die drei Richter des Bundesgerichts am frühen Sonntagnachmittag (Ortszeit) für die Urteilsfindung zurückgezogen. Man hoffe, am späteren Nachmittag oder am frühen Abend zu einem Ergebnis zu kommen, sagte der Vorsitzende Richter James Allsop. Der 34 Jahre alte Weltranglisten-Erste Djokovic hatte Einspruch dagegen eingelegt, dass sein Visum am Freitag erneut für ungültig erklärt worden war.

Nightsession bei Erfolg vor Gericht

Sollte Djokovic vor dem Bundesgericht Erfolg haben, würde der Titelverteidiger am Montag bei den Australian Open in der Nightsession antreten. Sein Erstrundengegner in der Rod-Laver-Arena ist sein Landsmann Miomir Kecmanovic (2. Spiel nach 9.00 Uhr deutscher Zeit).

Sollte der neunmalige Sieger der Australian Open vor Gericht verlieren und das Land verlassen müssen, würde ein Lucky Loser auf seinen Platz im Tableau rücken – also ein Spieler, der in der Qualifikation eigentlich verloren hatte. Der Weltranglistenerste Djokovic ist Titelverteidiger und an Nummer eins gesetzt.

In der Anhörung am Sonntag ging es unter anderem darum, ob Djokovic mit seinem Aufenthalt eine „Anti-Impf-Stimmung“ in Australien fördere. Das hatte die australische Regierung als einen Grund angegeben, warum Einwanderungsminister Alex Hawke das Visum von Djokovic erneut für ungültig erklärt hatte. Die Anwälte des 20-maligen Grand-Slam-Turniersiegers warfen die Frage auf, ob Hawke nicht bedacht habe, ob auch eine „Anti-Impf-Stimmung“ geschürt werde, wenn das Visum des Tennisprofis für ungültig erklärt werde.

Gewaltiges Interesse an Verhandlung

Die Sitzung begann gegen 9.30 Uhr (Ortszeit), um 12.30 Uhr wurde sie für eine einstündige Pause unterbrochen. Mehr als 85.000 Menschen sahen zwischenzeitlich die Online-Übertragung auf dem YouTube-Kanal des Bundesgerichts. Wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtet, verfolgte Djokovic die Sitzung aus dem Büro seiner Anwälte in Melbourne. Die Nacht vor der Verhandlung beim Bundesgericht hatte der Rekordsieger der Australian Open in einem Abschiebehotel verbracht.

Djokovic ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und deswegen eine umstrittene Person in dem Land, das seit Beginn der Pandemie harte Regeln aufgestellt hat. Als ihm die Behörden in der vorigen Woche die Einreise verweigert hatten, war er ebenfalls vorübergehend in ein Abschiebehotel gebracht worden. Eine erste Gerichtsentscheidung am Montag war zu seinen Gunsten ausgefallen.

