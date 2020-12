US Open-Aus: Murray verliert klar gegen Auger-Aliassime

Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 07:19 Uhr

New York (dpa). Für den ehemaligen Weltranglisten-Ersten und Ex-Turniersieger Andy Murray sind die US Open 2020 beendet. Zwei Tage nach seinem Fünf-Satz-Kraftakt in der ersten Runde scheiterte der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Schottland klar an dem 20 Jahre alten Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Nach 2:07 Stunden nutzte der an Nummer 15 gesetzte Shootingstar seinen ersten Matchball zum 6:2, 6:3, 6:4. Er trifft am Samstag auf den Franzosen Corentin Moutet oder Murrays britischen Landsmann Daniel Evans.

Am Dienstag hatte Murray beim ersten Grand-Slam-Turnier nach der Corona-Pause den Japaner Yoshihito Nishioka noch in 4:38 Stunden 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4 niedergerungen. Doch in der zweiten Runde war der US-Open-Champion von 2012 chancenlos. „Je mehr Turniere und Matches du spielst, desto mehr bekommst du die Robustheit für deinen Körper zurück“, sagte Murray, der Anfang 2019 wegen einer erneuten Operation an der Hüfte seine Karriere bereits beenden wollte. Doch nach der Niederlage bei den Australian Open entschied er sich für eine Fortsetzung seiner Karriere und trat jetzt erstmals seit rund 20 Monaten wieder bei einem Grand-Slam-Turnier an.

„Auch vom Tennis her könnte es besser sein, ich habe teilweise ganz gut gespielt, aber es waren noch zu viele Höhen und Tiefen“, sagte der Wimbledonsieger von 2014 und 2016. Unmittelbar nach dem Aus kündigte er an, „nach aktuellem Stand“ auf Sand nur die French Open spielen zu wollen und das Turnier in Rom auszulassen.

Im Gegensatz zu Murray erreichte der Österreicher Dominic Thiem an seinem 27. Geburtstag im Schongang die dritte Runde. Die Nummer drei der Tennis-Welt gewann gegen den Inder Sumit Nagal mit 6:3, 6:3, 6:2. In der dritten Runde wartet nun aber ein echter Härtetest auf Thiem. Der Australian-Open-Finalist trifft auf den Kroaten Marin Cilic, der 2014 in Flushing Meadows den Titel holte.

Bei den Damen schafften Serena Williams und Victoria Asarenka den Drittrunden-Einzug. Williams setzte sich gegen die Russin Margarita Gasparjan mit 6:2, 6:4 durch. Die 38 Jahre alte 23-malige Grand-Slam-Siegerin bekommt es im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale in einem US-Duell nun mit Sloane Stephens zu tun. Williams triumphierte bislang sechs Mal bei den US Open, die 27-jährige Stephens holt 2017 in New York den Titel.

Asarenka entschied den weißrussischen Vergleich mit der an Nummer fünf gesetzten Aryna Sabalenka mit 6:1, 6:3 für sich. Die frühere Weltranglisten-Erste und zweimalige Grand-Slam-Siegerin Asarenka hatte in der vergangenen Woche den Titel beim von Cincinnati nach New York verlegten Turnier gewonnen, nachdem ihre Finalgegnerin Naomi Osaka wegen einer Verletzung nicht zum Endspiel antreten konnte. Es war Asarenkas erster Turniersieg seit 2016 und der erste als Mutter. Die 31-Jährige ist seit Dezember 2016 Mutter eines Sohnes.

