„Unglaublich“: Verstappen Weltmeister – Protest von Mercedes

Ein Thriller! Auf der letzten Runde einer unglaublichen Formel-1-Saison fängt Max Verstappen in Abu Dhabi Lewis Hamilton ab. Verstappen ist Weltmeister, zum ersten Mal. Doch: Es gibt ein Nachspiel.

Abu Dhabi (dpa). Aus der Red-Bull-Box dröhnten die Bässe, auf den Tribünen feierten unbeirrt die glückseligen Fans in Orange und Max Verstappen wünschte sich kein Ende seiner Weltmeister-Party.

Was er und der fast schon auf tragische Weise entthronte Lewis Hamilton zur Krönung des neuen Champions am Ende einer denkwürdigen Saison inszenierten, überbot alles. Und als hätten alle nicht genug davon bekommen können, hing das Resultat erstmal in der Schwebe: Mercedes legte Protest ein. Das Nachspiel einer Saison mit einem giftigen Zoffduell um den Titel voller Emotionen.

Verstappen: „Manchmal passieren Wunder“

Es ging um die alles entscheidende Szene, die Verstappen auf der allerletzten Runde der Saison nach einer Safety-Car-Phase in die Position brachte, den eigentlich dem Sieg entgegenfahrenden Hamilton elf Kurven vor dem Saisonende noch zu überholen. „Es ist unglaublich, ich habe das ganze Rennen gekämpft. Es ist verrückt“, stammelte Verstappen nach seinem zehnten Saisonsieg und dem wichtigsten der insgesamt 20 seiner Karriere. Der Sieg zum ersten Titel in seinem siebten Jahr in der Formel 1. „Manchmal passieren Wunder.“

Auch Papa Jos hielt es auf den letzten Metern kaum mehr aus. „Ich konnte nicht mehr sitzen bleiben“, erzählte er, die Hoffnung war vermeintlich schon dahin nach dem völlig verpatzten Start des Sohnes. Der direkte Konter mit einem seiner bekannten Knallhart-Manöver funktionierte auch nicht. Hamilton hatte Verstappen den Vorteil der Pole nach wenigen Metern abgenommen und fuhr bis wenige Kilometer vor der karierten Zielflagge in seinem Mercedes auch trotz eines cleveren Bremsklotz-Versuchs durch Verstappens Teamkollegen Sergio Perez auf Kurs zum achten Titel und damit der alleinigen Rekordweltmeisterschaft vor Michael Schumacher.

„Ich bin weggelaufen und hab mich oben in ein Zimmer gesetzt“, erzählte Jos Verstappen. „Max ist der Weltmeister, aber so fühle ich mich jetzt auch“, sagte er. Der ehemalige Pilot kam rechtzeitig zum unfassbaren, aber auch diskussionswürdigen Showdown zurück.

Entscheidung auf der letzten Runde

Ohne den Crash des Williams-Piloten Nicholas Latifi kurz vor Schluss hätte es nicht geklappt. Das Safety-Car musste raus. Verstappen hatte elf Sekunden Rückstand, er ließ noch mal die schnelleren weichen Reifen aufziehen, Hamilton konnte nicht mehr nachlegen. Und dann ließ die Rennleitung ein paar Autos den Regeln entsprechend am Safety Car vorbeiziehen, aber eben nicht alle.

Es reichte, um Bernd Mayländer am Steuer des Sicherheitswagens vor der letzten Runde reinzurufen und so für den ultimativen Schlussakt des Titeldramas zu sorgen: Hamilton führte, Verstappen war direkt dahinter, der Rückstand nur noch eine Sekunde.

In der fünften Kurve: all in. Verstappen riskierte alles, er konnte nur gewinnen. Würden beide ausscheiden, wäre er Weltmeister, weil er bei Punktgleichheit einen Sieg mehr hatte bis zum Finale. Hamilton konnte sich kaum wehren, Verstappen zog vorbei und bog zur Endlos-Party ein, während Hamilton noch im Parc fermé erstmal regungslos mit Helm auf dem Kopf im Wagen verharrte.

Hamilton: „Sie haben einen großartigen Job gemacht“

Papa Anthony gratulierte bereits Verstappen und dessen Vater, und auch der geschlagene Superstar zeigte sportliche Größe: „Sie haben einen großartigen Job gemacht“, lobte Hamilton den 34. Weltmeister der Königsklassen-Geschichte. Kein Trost an diesem Abend: Mercedes sicherte sich zum achten Mal nacheinander die Konstrukteurs-WM.

Red Bull war das auch egal. Teamchef Christian Horner kam aus dem Grinsen nicht mehr raus – ebenso aus den immer wieder nassen T-Shirts nach diversen Feier-Duschen. „Verdammt, wir lieben dich“, sagte er Richtung Verstappen, der die titellose Zeit des Teams von Milliardär Dietrich Mateschitz nach den Triumphjahren mit Sebastian Vettel von 2010 bis einschließlich 2013 beendete.

In der Box jubelte Verstappens Freundin Kelly Piquet, deren Geburtstag er mit ihr zu Wochenbeginn noch in Dubai gefeiert hatte. Die Crew malte sich die niederländischen Farben ins Gesicht. Ihnen stand eine lange Feier bevor, auf den Jachten im Hafen flossen Bier und Champagner.

Frust bei Mercedes

Nebenan im Motorhome von Mercedes herrschten Frust und Entsetzen nach dem Nerven-Gipfel des Zoffduells zweier Ausnahmepiloten. Teamchef Toto Wolff wetterte im Rennen via Funk Richtung Rennleiter: „Das kannst du nicht machen.“ Die Backenknochen malmten, der bekannt temperamentvolle Österreicher war im Wut-Modus. Zwei Tage nach dem demonstrativen Handschlag mit Horner riss das Finale die Wunden einer emotionsüberladenen Saison wieder auf. Und wie!

Nicht nur gegen die Entscheidung, nur ein paar Autos am Safety Car vorbeiziehen zu lassen, legte Mercedes Protest ein. Einen weiteren gab es, weil Verstappen vor Hamilton gewesen sein soll, ehe der Brite nach dem Ende der Safety-Car-Phase die letzten Kilometer eröffnete. „Was soll ich dazu sagen, das spiegelt ja nur die Saison wider“, konterte Verstappen den Protest gelassen. Von gegenseitigen Vorwürfen gab es reichlich, vor allem der neue Champion fühlte sich zuletzt immer wieder benachteiligt.

Das Ergebnis und damit auch der WM-Titel waren daher erstmal inoffiziell. Verantwortliche beider Teams mussten bei der Rennleitung antreten. Rennleiter Michael Masi hatte aber schon vor der Zieldurchfahrt dem aufgebrachten Wolff via Funk zu verstehen gegeben: „Toto, das ist Rennfahren.“

© dpa-infocom, dpa:211212-99-354675/7