Top-Ringer Stäbler verliert Auftaktkampf bei EM

Der deutsche Ausnahmeringer Frank Stäbler ist bei der EM in Warschau gleich in seinem ersten Kampf gescheitert. Der Titelverteidiger und dreimalige Weltmeister unterlag im Achtelfinale der Griechisch-Römisch-Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm Selcuk Can.