Topfavoriten Nadal und Thiem locker weiter – Wawrinka raus

Die Titelkandidaten bei den French Open geben sich in der ersten Woche keine Blöße. Ein Geheimfavorit ist dagegen überraschend raus. Alexander Zverev musste am Freitag lange warten, bis er endlich auf den Platz durfte.

Paris (dpa). Die beiden Topfavoriten Rafael Nadal und Dominic Thiem haben bei den French Open der Tennisprofis im Schongang das Achtelfinale erreicht.

Der zwölfmalige Paris-Champion Nadal gewann ohne Mühe gegen den Italiener Stefano Travaglia mit 6:1, 6:4, 6:0. Der 34 Jahre alte Spanier benötigte nur 1:35 Stunden für seinen Erfolg. Nadal bekommt es jetzt mit dem 20 Jahre alten Sebastian Korda zu tun. Der tschechische Qualifikant ist der Sohn des einstigen Weltklassespielers Petr Korda.

Thiem hatte zuvor auf dem Court Philippe Chatrier ebenfalls keine Mühe. Der US-Open-Champion gewann gegen Casper Ruud aus Norwegen mit 6:4, 6:3, 6:1. Der 27 Jahre alte Österreicher nutzte nach 2:15 Stunden seinen zweiten Matchball und ist im Turnier wie Nadal noch ohne Satzverlust.

Im Achtelfinale trifft die Nummer drei der Tennis-Welt nun auf den französischen Wildcard-Inhaber Hugo Gaston. Der 20-Jährige schaltete völlig überraschend den bislang in Paris so starken Schweizer Stan Wawrinka mit 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0 aus. In einem Match, das wegen Regens fast zwei Stunden unterbrochen werden musste, zeigte der bislang völlig unbekannte Gaston eine Wahnsinnsleistung. Gaston ist nur die Nummer 239 der Welt. Noch die stand ein Spieler, der schlechter in der Rangliste steht, im Achtelfinale der French Open.

Für Alexander Zverev bestand der Tag dagegen erst einmal aus warten. Erst gegen 19.30 Uhr begann die Drittrunden-Partie der deutschen Nummer eins gegen den Italiener Marco Cecchinato, der 2018 in Paris überraschend im Halbfinale stand.

