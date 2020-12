Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 14:24 Uhr

Bern

Corona-Krise

Tennisstar Federer spendet eine Million Schweizer Franken

Tennis-Superstar Roger Federer will in der Corona-Krise helfen. Der 38 Jahre alte Schweizer verkündete über die sozialen Netzwerke, dass er zusammen mit seiner Frau Geld für besonders Bedürftige in seiner Heimat zur Verfügung stellen will.