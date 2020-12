Tennisspielerin Siegemund in Paris im Achtelfinale

Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 18:26 Uhr

Die 32 Jahre alte Schwäbin rang in Paris die an Nummer 13 gesetzte Kroatin Petra Martic mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 nieder und überstand damit zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Einzel die dritte Runde. Siegemund ließ sich bei nasskaltem Wetter auch nicht von Rückenbeschwerden stoppen.

Die Fed-Cup-Spielerin ist die einzige noch verbliebene Deutsche in der Damen-Konkurrenz. Sie nutzte nach 2:23 Stunden ihren ersten Matchball.

