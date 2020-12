Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 05:30 Uhr

Edmonton

NHL-Finale

Tampa Bay Lightning holen den Stanley Cup

Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte holen die Tampa Bay Lightning den wichtigsten Pokal im Eishockey. Nach der vergebenen Chance am Samstag bezwingt das Team die Dallas Stars 2:0 und kann den Stanley Cup in die Höhe recken. Großen Anteil hat ein torhungriger Verteidiger.