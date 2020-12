Süle zurück in Bayern-Kader – Bayer mit Havertz

Archivierter Artikel vom 04.07.2020, 19:30 Uhr

Trainer Hansi Flick lässt den genesenen Thiago also erst einmal draußen, Leon Goretzka behält den Platz im defensiven Mittelfeld an der Seite von Joshua Kimmich. Erstmals seit seinem Kreuzbandriss aus dem Oktober ist Niklas Süle wieder im Kader.

Die auch beim Pokalfinale in Berlin von Kapitän Manuel Neuer angeführte Mannschaft hatte am 16. Juni durch das 1:0 gegen Werder Bremen den Meistertitel perfekt gemacht. Zum achten Mal steht Thomas Müller am Samstag in einem Endspiel um den DFB-Pokal und stellt damit die Bestmarke von Franck Ribéry ein.

Bei Leverkusen kehrt der vom FC Bayern umworbene Nationalspieler Kai Havertz nach seiner Verschnaufpause beim letzten Bundesliga-Spiel in der Vorwoche gegen Mainz (1:0) in die Startelf zurück. Er spielt damit zum ersten Mal in dieser Saison gegen den FC Bayern, nachdem er in den beiden Bundesliga-Spielen einmal angeschlagen auf der Bank gesessen und einmal verletzt gefehlt hatte. Der 21-Jährige beginnt dabei als Sturmspitze. Sowohl Kevin Volland als auch Lucas Alario sind zunächst nur Ersatz.

„Wir haben uns eine Spielweise ausgedacht, mit der wir die Bayern schlagen können“, sagte Trainer Peter Bosz vor dem Spiel bei Sky. „Wir brauchen alle unsere Prozente, um die Bayern zu schlagen.“

Ebenso wie Florian Wirtz. Sollte der 17-Jährige im Laufe des Spiels eingewechselt werden, würde er Julian Draxler als jüngsten Profi ablösen, der je in einem deutschen Pokal-Endspiel eingesetzt wurde. Insgesamt tauschte Trainer Peter Bosz gegenüber dem Mainz-Spiel fünf Spieler aus. Für den verletzten Daley Sinkgraven, Jonathan Tah, Kerem Demirbay, Wirtz und Volland beginnen Edmond Tapsoba, Wendell, Charles Aranguiz, Moussa Diaby und eben Havertz.

