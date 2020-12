Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 05:35 Uhr

Stuttgart

Folgen der Corona-Krise

Staatshilfe für Bundesliga-Clubs: Wie passt das zusammen?

In der Fußball-Bundesliga fließen Spielergehälter und Transfersummen in Millionenhöhe. Wieso benötigen manche Clubs dann staatliche Hilfe? Es ist vor allem ein emotionales Thema, das die Distanz zwischen Fans und einer in der Kritik stehenden Branche verdeutlicht.