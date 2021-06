Archivierter Artikel vom 01.05.2021, 18:44 Uhr

Cleveland

Interview nach NFL-Draft

St. Brown: „Happy, dass die Lions mich gepicked haben“

Amon-Ra St. Brown hat Gewissheit: Seine Karriere als NFL-Profi beginnt in einem Trikot der Detroit Lions. In der vierten Runde des Drafts und damit einen Tag später als erwartet holt das Team aus Michigan den Passempfänger an Bord.