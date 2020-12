Spannung in der Leipzig-Gruppe – Giroud mit Viererpack

Das Team von Trainer Ole Solskjaer verlor gegen Paris Saint Germain unter anderem durch einen Doppelpack von Neymar mit 1:3 (1:1). Damit kommt es am letzten Spieltag in der Gruppe H zum Showdown: RB Leipzig weist nach seinem glücklichen 4:3 (2:1) bei Basaksehir in Istanbul ebenso wie Manchester und Paris mit Trainer Thomas Tuchel neun Punkte auf. Man United muss am 8. Dezember nach Leipzig, die Franzosen empfangen die Türken.

In der Dortmunder Gruppe F muss Lazio Rom trotz des 1:1 (0:1) beim BVB noch um den Platz in der nächsten Runde zittern. Im Duell um Rang zwei spielen die Italiener (9 Punkte) gegen Club Brügge (7). Die Belgier wahrten ihre Chance durch das 3:0 (1:0) gegen Zenit Sankt Petersburg.

Beim 3:0 (1:0) von Juventus Turin gegen Dynamo Kiew stand selbst Juves Superstar Cristiano Ronaldo trotz seines 750. Profi-Tors im Schatten einer Frau. Als erste Schiedsrichterin leitete die Französin Stéphanie Frappart ein Spiel der Champions League der Männer. Die Leistung der 36-Jährigen war fehlerlos.

Im vergangenen Jahr hatte sie schon am 14. August die Begegnung um den Supercup zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea (7:6 nach Elfmeterschießen) gepfiffen. Sportlich hatte Turins Sieg nur wenig Bedeutung. Die Italiener standen schon zuvor in der Gruppe G neben dem FC Barcelona (3:0 bei Ferencvaros Budapest) als Achtelfinalist fest.

Mann des Spieltags war der Franzose Olivier Giroud. Der Stürmer erzielte beim 4:0 (1:0) seines FC Chelsea beim FC Sevilla alle vier Treffer. Die Londoner und die Spanier hatte sich in der Gruppe E schon in die K.o.-Runde gespielt.

