Sancho und Haaland treffen: BVB besiegt mit Mühe Zenit

Das war zäh. Borussia Dortmund hat gegen Zenit St. Petersburg lange große Mühe. Die zündenden Ideen fehlen. Ein Elfmeterpfiff erlöst den BVB – und am Ende trifft auch noch der Torjäger.

Dortmund (dpa). Die beiden jungen Matchwinner umarmten sich grinsend, ihr Trainer Lucien Favre atmete erleichtert durch. Mit viel Geduld, aber wenig Glanz hat Borussia Dortmund die Sorgen vor einem frühen Aus in der Champions League vorerst vertrieben.

Beim mühseligen 2:0 (0:0) gegen ein extrem defensives Zenit St. Petersburg waren Jadon Sancho (79./Foulelfmeter) und Erling Haaland (90.+2) spät erfolgreich. Im tristen ersten Geisterheimspiel der langen BVB-Europacuphistorie blieb den Dortmundern nach dem Fehlstart in Rom (1:3) eine neuerliche Enttäuschung erspart.

„Wir hatten oft den Ball und mussten schnell spielen“, sagte Haaland beim Pay-TV-Sender Sky. „Wir wussten, dass die Chance kommt. Am Ende sind es drei wichtige Punkte.“ Favre verglich die Abwehr der Gäste mit „zwei Bussen vor dem Tor, es war sehr, sehr schwer.“ Sportdirektor Michael Zorc äußerte: „Wir sind zufrieden, weil wir das Spiel mehr als verdient gewonnen haben.“ Mit einem weiteren Erfolg am Mittwoch beim FC Brügge (4 Punkte) wäre der BVB (3) wieder im Soll. Im Parallelspiel trennten sich der kommende Dortmunder Gegner und Tabellenführer Lazio Rom 1:1.

Die dramatisch angestiegenen Corona-Zahlen hatten erst am Mittwochvormittag dafür gesorgt, dass die Dortmunder gänzlich auf Fans verzichten mussten. Dabei hätte der BVB jede Unterstützung gebrauchen können. „Es war Druck auf dem Kessel“, sagte Zorc. Entsprechend engagiert begann der BVB gegen sehr clever eingestellte Gäste, die ihr erstes Spiel ebenfalls verloren hatten (1:2 gegen Brügge).

Mit Viererkette wie beim Derbysieg gegen Schalke und Kapitän Marco Reus in der Startelf versuchte Dortmund, mit schnellen Pässen hinter die Abwehr des russischen Doublesiegers zu kommen, der tief stand und zunächst allein auf Konter über den bulligen Stürmer Artjom Dsjuba setzte. Giovanni Reyna gab von der Strafraumgrenze den ersten Dortmunder Warnschuss ab (15.) – davon gab es bis weit in die zweite Halbzeit aber insgesamt zu wenige.

Haaland hatte im Strafraum der Gäste große Mühe mit den meist sieben bis acht zurückgezogenen Zenit-Profis, die das BVB-Kombinationsspiel in den entscheidenden Räumen deutlich behinderten. Der 20-Jährige kam erst in der 42. Minute zu seinem ersten Abschluss, sein satter Linksschuss verfehlte das Tor aber knapp.

Hinter Haaland rotierten Reus, Reyna und Sancho viel. „Schneller passen“, rief Favre von der Seitenlinie auf den Platz. Ohne Tempo war den aufmerksam verteidigenden Gästen kaum beizukommen. Einen Freistoß von Reus aus gut 30 Metern lenkte Zenit-Keeper Michail Kerschakow am Tor vorbei (26.), auch beim zweiten Versuch des BVB-Kapitäns aus dem Spiel heraus war der Torwart zur Stelle (39.).

Der russische Meister tat weiterhin nur das Nötigste in der Offensive. Der Zusammenstoß von BVB-Torwart Roman Bürki, der wieder den Vorzug vor Marwin Hitz erhalten hatte, mit Sebastián Driussi war in der ersten Halbzeit noch die auffälligste Aktion der Mannschaft von Trainer Sergej Semak (35.). Den ersten Eckball für Zenit gab es in der 76. Minute.

Dortmund blieb auch in der zweiten Halbzeit spielbestimmend, weiterhin wirkte der BVB vor dem gegnerischen Tor aber zu behäbig. Die vielen Dortmunder Pässe waren für die Gäste oftmals vorhersehbar. Favre reagierte nach etwas über einer Stunde und brachte im inzwischen strömenden Regen Thorgan Hazard, der nach überstandenem Muskelfaserriss sein Comeback gab (67.). Der Belgier fügte sich mit einem ersten Torschuss gut ein (69.). Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Björn Kuipers – herausgeholt von Hazard – half dem BVB enorm. Sancho verwandelte sicher. Haaland sorgte für die endgültige Entscheidung.

