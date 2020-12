Rummenigge rechnet mit Einigung im Vertragspoker mit Neuer

Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 19:56 Uhr

Der 64-Jährige sendete bei „Bild live“ ein Signal des Vereins an den Kapitän. Neuer (34) hatte sich am Wochenende verärgert über Indiskretionen bei den Verhandlungen gezeigt.

„Ich bin überzeugt, dass wir bei einem Spieler wie Manuel Neuer am Ende des Tages auch eine für beide Seiten glückliche Lösung finden werden“, sagte Rummenigge. Neuers aktueller Vertrag läuft am 30. Juni 2021 aus. Verein und Spieler verhandeln schon länger über eine vorzeitige Verlängerung. Der Torwart und sein Berater Thomas Kroth hatten via „Bild am Sonntag“ Spekulationen über einen geforderten Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 20 Millionen Euro als falsch zurückgewiesen.

Ex-Bayern-Spieler und DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bezeichnete die von Neuer öffentlich vorgetragene Verärgerung am Wochenende als „nicht clever“, auch wenn er Verständnis dafür habe. „Das hätten sie sich sparen können und es stattdessen intern – so wie es sie sich ja auch wünschen – ansprechen und klären können. So wurde nur noch mehr Öl ins Feuer gegossen“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Gleichwohl glaubt Matthäus an eine baldige Einigung „in naher Zukunft“. „Manuel Neuer ist weiterhin einer der drei besten Torhüter der Welt und nicht einfach irgendwer. (...) Und wenn der Vertrag um drei Jahre verlängert werden sollte und er dabei bestens verdient, dann sollte das für alle in Ordnung sein“, betonte Matthäus.

Rummenigge warb nun um Neuer, freilich ohne sich konkret zu den Verhandlungspositionen zu äußern. „Manuel spielt seit fast neun Jahren in München Fußball. Wir haben den weltbesten Torhüter im Tor stehen. Wir haben (mit ihm) alles gewonnen. Ich glaube, wir wissen, was beide aneinander haben“, sagte der Bayern-Chef. Er sei „optimistisch“, dass Neuer einen neuen Vertrag unterschreiben werde. Neuer war 2011 vom FC Schalke zum FC Bayern gewechselt.