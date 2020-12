Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 17:21 Uhr

Barcelona

Ferrari-Krise

Reibungslos in die Punkte: Vettels veränderte Zielsetzung

Siege sind in weiter Ferne. Frust will es Sebastian Vettel aber nicht nennen. Was kann das neue Chassis bewirken für seinen Ferrari? „Keine Wunder.“