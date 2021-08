Politt gewinnt dritte Etappe der Deutschland Tour

Der Kölner holte sich nach 193,9 Kilometer von Ilmenau nach Erlangen den Sieg im Alleingang vor dem Belgier Dylan Teuns und Altstar André Greipel. Damit übernahm Politt auch das Rote Trikot des Gesamtersten.

Die Entscheidung über den Gesamtsieg der im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragenen Deutschland Tour fällt am Sonntag in Nürnberg. Dort endet nach 156,3 Kilometern die zuvor in Erlangen gestartete vierte Etappe. Insgesamt haben die Radprofis dann 720,5 Kilometer vom Start in Stralsund zurückgelegt.

