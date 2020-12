Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 07:28 Uhr

München

Basketball-Bundesliga

Paulding: „Gibt definitiv schwarzes und weißes Amerika“

Sportlich geht es für Rickey Paulding in diesen Tagen darum, mit den EWE Baskets Oldenburg in München beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga so gut wie möglich abzuschneiden.