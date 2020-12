Offensivspektakel mit acht Toren: Liverpool besiegt Chelsea

Archivierter Artikel vom 22.07.2020, 23:16 Uhr

Liverpool (dpa). Der FC Liverpool und Meistermacher Jürgen Klopp haben endlich die heiß ersehnte Trophäe. Auf der leeren Fan-Tribüne The Kop stemmte Kapitän Jordan Henderson am späten Mittwochabend den Silberpokal in die Höhe.

Im Konfettiregen und unter Feuerwerk freuten sich die Reds-Profis und Trainer Klopp 14 Monate nach dem Gewinn der Champions League über die erste englische Fußballmeisterschaft seit 30 Jahren. Das 5:3-Spektakel zuvor gegen den FC Chelsea an der heimischen Anfield Road wurde dabei schnell zur Nebensache.

Einziger Wermutstropfen an diesem für den Club historischen Tag waren die fehlenden Fans. „Wir haben sie für euch hochgehalten. Ihr habt dafür gesorgt, dass wir diesen Traum erleben dürfen“, sagte Nationalspieler Henderson in einer Video-Botschaft und fügte zudem mahnend hinzu, wegen der Coronavirus-Pandemie nicht in die Umgebung des Stadions zu kommen: „Unterstützt uns von zu Hause aus oder in sicherer Umgebung.“

Auch wenn der FC Liverpool gegen Chelsea noch mal die Offensivpower zeigte, stand die 19. Meisterschaft und der erstmalige Gewinn der 1992 gegründeten Premier League, Nachfolge-Liga der First Division, im Mittelpunkt. Immer wieder war der Traditionsverein in den vergangenen Jahren nah dran, am Ende hielten aber Clubs wie Manchester United, Manchester City oder Chelsea den Pokal in die Höhe. Mit einer überragenden Saison und derzeit 96 Punkten ließen Klopp und seine Spieler der Konkurrenz keine Chance.

Stolz nahm auch Coach Klopp den Pokal in die Hände. Nach seiner Übernahme im Oktober 2015 baute er eines der besten Teams in Europa auf. Die Offensiv-Stars um Sadio Mané, Mohamed Salah und Roberto Firmino sowie Virgil van Dijk und Torhüter Alisson Becker haben einen Sprung gemacht und gehören zu den weltbesten Profis. Nach dem Gewinn der Königsklasse im vergangenen Jahr und dem Sieg bei der Club-WM im Dezember 2019 gelang nun der nächste Klopp-Coup.

„Er verkörpert alles, wofür Liverpool steht“, schwärmte Vereinslegende Kenny Dalglish vom früheren Bundesliga-Trainer. Unter dem damaligen Coach Dalglish hatte Liverpool letztmals die englische Meisterschaft gewonnen.

