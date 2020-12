NHL: Kahuns Treffer reicht nicht – Draisaitl siegt

Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 07:42 Uhr

Trotz des zweiten Treffers von Dominik Kahun für die Buffalo Sabres hat der Eishockey-Nationalspieler die sechste Niederlage in Folge nicht verhindern können. Bei den Philadelphia Flyers verloren die Sabres mit 1:3.

Zum ersten Mal seit der Saison 2015/2016 hat Buffalo in der nordamerikanischen NHL sechs Mal nacheinander keinen Punkt geholt. In der Tabelle belegen die Gäste den 14. Rang im Osten und sind damit weit außerhalb der Playoff-Ränge. Kahun traf in der 37. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Erfolgreicher war hingegen Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers, wobei der beste Scorer der Liga beim 4:1-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets ohne Punkt blieb. In der Western Conference sind die Kanadier mit 82 Punkten Vierter.

Bereits zuvor kassierte Thomas Greiss mit den New York Islanders eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Carolina Hurricanes. Korbinian Holzer gewann auch sein zweites Spiel mit den Nashville Predators. Der Verteidiger darf sich nach dem 1:0-Erfolg bei den Dallas Stars berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Endrunde machen.