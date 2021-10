NHL: Draisaitl arbeitet mit Edmonton Oilers am Startrekord

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers auf Rekordkurs in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Die Kanadier gewannen bei den Vegas Golden Knights mit 5:3 und feierten den fünften Sieg im fünften Saisonspiel.

Eine solche Auftaktbilanz hatten die Oilers in den Saisons 1985/86 und 2019/20. Ihr Startrekord liegt 39 Jahre zurück. 1983 gelangen ihnen sieben Erfolge in den ersten sieben Partien. In Las Vegas traf der Kölner Draisaitl zum 3:2 und zum 5:3 und markierte seine Saisontreffer drei und vier.

In der Pacific Division stehen die Oilers weiter an der Spitze vor den ebenfalls noch ungeschlagenen San Jose Sharks. Die Sharks kamen ebenfalls zu einem 5:3 bei den Toronto Maple Leafs und haben nun vier Siege in der Bilanz.

© dpa-infocom, dpa:211023-99-704985/2