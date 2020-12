NBA: Starker Theis am Ende mit Pech bei Celtics-Niederlage

Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 08:21 Uhr

Die Celtics unterlagen in eigener Halle nach Verlängerung den Houston Rockets mit 110:111 (104:104, 56:45). Überragender Akteur auf dem Parkett war Russell Westbrook, der mit 41 Punkten mehr als ein Drittel der Zähler zum Sieg der Rockets beisteuerte.

Der deutsche Nationalspieler Theis stand bei den Gastgebern in der Startformation und konnte in 39:02 Minuten Einsatzzeit acht Punkte, 15 Rebounds und drei Vorlagen verbuchen. In der Verlängerung sorgte James Harden mit zwei Freiwürfen letztlich für den Sieg der Gäste. Ausgerechnet der stark aufspielende Theis hatte den Houston-Superstar zuvor gefoult. Mit Platz drei in der Eastern Conference liegen Theis und die Celtics weiterhin auf Playoff-Kurs. Auch die Rockets, die im Westen den vierten Platz einnehmen, haben gute Chancen.