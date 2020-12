Nach Flick & Müller: Bayern treibt Personalplanungen voran

Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 04:56 Uhr

Thomas Müller hat verlängert, welcher Star zieht nach? Die Kontrakte von Manuel Neuer, David Alaba oder Thiago laufen im Sommer 2021 aus. In der Corona-Krise wird der FC Bayern nach Ansicht von Trainer Hansi Flick und Müller als Arbeitgeber besonders geschätzt.

München (dpa). Wer ist der Nächste? Nach der Beförderung von Hansi Flick zur Dauerlösung auf dem Cheftrainerposten und der Vertragsverlängerung von Thomas Müller nahen beim FC Bayern München weitere Personalentscheidungen.

Wie der alte Vertrag von Müller laufen auch die Kontrakte von Kapitän Manuel Neuer, Thiago und David Alaba im Sommer 2021 aus. „Das sind Spieler, die ein ganz wichtiges Grundgerüst bilden wie auch in den letzten Monaten“, sagte Müller. Auch die Arbeitspapiere von Jérôme Boateng, Javi Martínez, Sven Ulreich und Ron-Thorben Hoffmann gelten bis dahin.

Natürlich spreche man untereinander, sagte der 30-jährige Müller, der in dieser Woche mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2023 ein Statement setzte. „Aber einen Vertrag verlängert man mit dem Verein und für sich selbst, weil man das Gefühl hat, hier passt das Gesamtensemble und das Gesamtpaket.“

Gerade in schwierigen gesellschaftlichen Zeiten könnte neben den sportlichen Bedingungen und lukrativen Konditionen auch ein weiterer Aspekt für eine Verlängerung beim deutschen Fußball-Rekordmeister sprechen. In der Krise sehe man, „wie vertrauensvoll und strukturiert“ alles organisiert sei, lobte Müller. „Ich weiß nicht, ob es viele Vereine auf der Welt gibt, die das so gewährleisten wie der FC Bayern.“

Das betont auch Flick, der auf den Verbleib seiner Leistungsträger hofft. „Gerade in der jetzigen Situation weiß man zu schätzen, dass man Arbeitnehmer beim FC Bayern ist“, sagte er.

Die Bayern-Stars, deren Verträge in diesem oder nächstem Sommer enden:

MANUEL NEUER (34 Jahre/Vertrag bis 2021): Eine Schlüsselpersonalie im Bayern-Ensemble. Der Kapitän strebt einen längerfristigen Vertrag an. Üblich ist in München bei Stars in reiferem Profi-Alter eine kurzfristigere Bindung. Flick hofft, dass Neuer bleibt. Beide kennen sich schon aus dem Nationalteam, wurden 2014 zusammen Weltmeister. Im Sommer kommt Alexander Nübel ablösefrei vom FC Schalke. Er soll sich hinter Neuer entwickeln – es könnte eine lange Lernzeit werden.

DAVID ALABA (27/2021): Seit 2008 spielt der Österreicher in München. Unter Flick hat der langjährige Linksverteidiger einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht. Der neue Abwehrchef betonte zuletzt, dass der „komplette Fokus“ auf dem FC Bayern liege. Aber natürlich könne er sich grundsätzlich auch vorstellen, einen anderen Weg einzuschlagen. Viel spricht für eine Verlängerung.

THIAGO (28/2021): „Thiago oder nix“ erklärte Pep Guardiola und lockte seinen Wunschspieler 2013 zu den Bayern. Thiago ist auch im Flick-Fußball Leistungsträger. Die Verhandlungen sollen weit fortgeschritten sein, eine Einigung könnte bald nahen. Die immer wieder spekulierte Rückkehr zum FC Barcelona wäre damit vom Tisch.

JAVI MARTÍNEZ (31/2021): An die Leistungen aus dem Triplejahr kommt der Defensivmann nach wiederholten Verletzungen schon lange nicht mehr heran. Der Spanier genießt aber weiter hohes Ansehen. Bei einem entsprechenden Angebot und einem Wechselwunsch würde der Verein ihm sicher keine Steine in den Weg legen.

SVEN ULREICH (31/2021) und RON-THORBEN HOFFMANN (21/2021): Drängende Fragen sind bei diesen Personalien nicht zu beantworten. Der Zugang von Nübel im Sommer ist für die beiden Torhüter nicht hilfreich. Ulreich war während der langen Neuer-

Verletzung ein guter Vertreter. Hoffmann strebt als junger Mann Spielzeit an.

LEIHSPIELER: Die Leihgeschäfte bei Philippe Coutinho (FC Barcelona), Ivan Perisic (Inter Mailand) und Álvaro Odriozola (Real Madrid) enden im Sommer. Odriozola kehrt zu Real zurück, Perisic darf abhängig von der Höhe der Ablösesumme auf einen Verbleib hoffen. Bei Coutinho dürften die Bayern die vereinbarte Kaufsumme von mehr als 100 Millionen Euro nicht bezahlen. Der FC Chelsea soll an dem Brasilianer interessiert sein.