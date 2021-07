Mavericks fehlt noch ein Sieg zur zweiten NBA-Playoff-Runde

Die Dallas Mavericks können mit einem Heimsieg erstmals seit der Meisterschaft vor zehn Jahren wieder in die zweite Runde der NBA-Playoffs einziehen.

Das Team um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber gewann bei den Los Angeles Clippers 105:100 und ging in der umkämpften Serie 3:2 in Führung. Zum Einzug ins Halbfinale der Western Conference braucht ein Team vier Siege. Spiel sechs ist am Freitagabend (Ortszeit).

Überragender Mann im Staples Center in Los Angeles war ein weiteres Mal Luka Doncic. Der Nachfolger von Dirk Nowitzki als Anführer der Mavericks verbuchte 42 Punkte, acht Rebounds und 14 Vorlagen. Kleber kam in etwas mehr als 19 Minuten Spielzeit auf vier Punkte und drei Rebounds. Mit Nowitzki hatten die Mavericks 2011 die Meisterschaft geholt und waren seither nie über die erste Runde hinausgekommen.

Utah steht als möglicher Gegner fest

Auf wen die Mavericks oder die Clippers im Halbfinale treffen, steht bereits fest: Die Utah Jazz bezwangen die Memphis Grizzlies 126:110, entschieden die Serie mit 4:1 für sich und werden ausgeruht in die erste Begegnung gehen können.

Ausgeschieden sind dagegen die Washington Wizards um Nationalspieler Isaac Bonga. Das Team aus der US-Hauptstadt verlor am Mittwochabend 112:129 gegen die favorisierten Philadelphia 76ers und kassierte seine vierte Niederlage in fünf Partien. Bonga blieb in seinen 1:40 Minuten auf dem Feld ohne nennenswerte Aktion.

Die 76ers, die auf den verletzten Leistungsträger Joel Embiid verzichten mussten, treffen im Halbfinale der Eastern Conference nun auf die Atlanta Hawks, die sich ebenfalls mit 4:1 gegen die New York Knicks durchsetzten und das fünfte Spiel am Mittwoch 103:89 gewannen.

