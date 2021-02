Ludwigsburg verteidigt Tabellenspitze – Towers weiter stark

Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 22:33 Uhr

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Bundesliga den achten Sieg in Folge geholt und die Tabellenführung verteidigt.

Das Team von Trainer John Patrick setzte sich bei medi Bayreuth mit 89:70 (44:41) durch und sicherte sich so im elften Spiel den insgesamt zehnten Saisonerfolg. Bester Werfer beim Vizemeister, bei dem Elias Harris seine letzte Partie absolvierte, war Barry Brown Jr. mit 19 Punkten. Trainer Patrick bestätigte den Abgang seines Flügelspielers bei „Magentasport“.

Weiter stark in Form bleiben auch die Hamburg Towers. Die Mannschaft von Coach Pedro Calles hatte beim 92:74 (49:27) gegen Schlusslicht Rasta Vechta keine Probleme und ist mit sieben Siegen auf Playoff-Kurs. Für Calles und Aufbauspieler Max DiLeo war es eine besondere Partie: Beide wechselten im Sommer aus Vechta nach Hamburg.

Dank eines starken Schlussviertels (23:12) bezwang ratiopharm Ulm die Telekom Baskets Bonn mit 73:72 (35:41) und konnte so die vierte Niederlage in Serie abwenden. Die BG Göttingen gewann das Kellerduell gegen die Jobstairs Gießen 46ers mit 92:90 (50:44) und feierte nach sechs Pleiten in Folge wieder einen Erfolg. Ebenfalls siegreich war Fraport Frankfurt beim 94:89 (43:40) bei den Syntainics MBC Weißenfels.

