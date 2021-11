Klopp zieht mit dem FC Liverpool ins Achtelfinale ein

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League. Die Engländer schlagen Atlético Madrid und bleiben an der Tabellenspitze. Eine historische Marke übertrifft Real Madrid.

Liverpool (dpa). Der deutsche Fußball-Trainer Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool als Gruppensieger vorzeitig in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Das 2:0 (2:0) gegen Atlético Madrid war Liverpools vierter Sieg im vierten Spiel.

Schon im ersten Durchgang nahm der Erfolg der Hausherren konkrete Formen an, nachdem Diogo Jota per Kopf (13.) und Sadio Mané (21.) getroffen hatten. Zudem schwächte sich der spanische Meister durch die Rote Karte von Felipe selbst (36.). Nach der Pause fanden Treffer auf beiden Seiten keine Anerkennung.

Im zweiten Spiel der Gruppe B gab es zwischen dem AC Mailand und dem FC Porto keinen Sieger. Durch das 1:1 (0:1) schwinden Milans Chancen auf das Achtelfinale. Die Portugiesen gingen durch Luis Diaz in Führung (6.), ehe Chancel Mbemba ins eigene Tor traf und dem Letzten der Gruppe B den ersten Punkt bescherte (61.).

Historische Marke

Eine historische Tor-Marke übertraf Real Madrid beim 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Schachtjor Donezk. Dem französischen Nationalspieler Karim Benzema gelang ein Doppelpack (14./62.). Dabei war sein 1:0 ein besonderer Treffer, denn es war Madrids 1000. Königsklassen-Tor. Die Königlichen festigen mit dem dritten Sieg und nun neun Punkten die Spitzenposition in der Gruppe D. Bei Real standen Toni Kroos und David Alaba in der Startelf. An Benzemas Treffern waren die ehemaligen Bayern-Profis nicht beteiligt. Donezk zeigte indes eine mutige Leistung, doch mehr als Fernandos zwischenzeitlicher Ausgleichstreffer sprang nicht heraus (39.).

Der FC Sheriff Tiraspol zog mit 1:3 (0:0) gegen Inter Mailand den Kürzeren. Zwar darf Moldaus Meister mit sechs Zählern noch vom Weiterkommen träumen, aber die Italiener schieben sich dank der Treffer von Marcelo Brozovic (54.), Milan Skriniar (66.) und Alexis Sanchez (82.) in der Tabelle vorbei. Adama Traorés Schlusspunkt in der Nachspielzeit genügte Sheriff nicht.

Sporting souverän

Einen deutlichen Sieg fuhr Sporting Lissabon ein. Beim 4:0 (3:0) ließen die Portugiesen Besiktas Istanbul keine Chance und schieben sich hinter Ajax Amsterdam, das Borussia Dortmund auswärts mit 3:1 (0:1) bezwang, dank der besseren Tordifferenz auf den zweiten Platz.

Außerdem tat sich Manchester City beim 4:1 (1:1) gegen den FC Brügge schwer. Zunächst glich John Stones mit einem Eigentor (18.) nach Phil Fodens Führung (16.) für Brügge aus. Riyad Mahrez (54.), Raheem Sterling (72.) und Gabriel Jesus (90.+3) erlösten die Engländer nach der Pause. Der Vorjahresfinalist überholte in der Gruppe A Paris Saint-Germain, das sich mit einem 2:2 (2:1) bei RB Leipzig begnügen musste.

