Klopp reagiert ausweichend auf Bundestrainer-Frage

„Ich weiß nicht, ob das dann auch noch in der Agenda stehen muss. Ich hätte nie damit gerechnet, deutscher Meister werden zu können, den DFB-Pokal oder alles andere. So oft ist das ja auch nicht passiert. Da draußen sind tausend Trainer, denen das viel öfter gelungen ist“, sagte der 53 Jahre alte Coach des FC Liverpool dem TV-Sender Sky.

Er sage dazu immer das Gleiche, meinte Klopp, „weil es die Wahrheit ist: Ich stehe hier noch vier Jahre unter Vertrag. Aus heutiger Sicht habe ich absolut vor, das auch mindestens zu erfüllen. Ich sage mindestens!“ Nach seiner Zeit als Coach sei es „sinnvoll, einen anderen Blick auf das Leben zu haben und sich nicht am Wochenende im Regen an die Seitenlinie zu stellen und sich mit anderen Trainern oder Mannschaften auseinanderzusetzen“.

In einem SWR-Interview hatte Klopp erst kürzlich gesagt, dass er irgendwann nach Deutschland zurückkehren will. „Zum Leben definitiv, nach meiner Karriere. Sehr wahrscheinlich sogar nach Mainz.“ In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt war der aktuelle Trainer des englischen Meisters FC Liverpool von 1990 bis 2008 erst als Spieler und dann als Trainer tätig. Klopp hatte den englischen Traditionsclub in dieser Saison zum ersten Meister-Titel seit 30 Jahren geführt.

