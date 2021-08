Kerber kehrt mit Erstrundensieg in Cincinnati zurück

Angelique Kerber ist mit einem Sieg in die Vorbereitung auf die US Open gestartet. Die 33-Jährige aus Kiel gewann beim Turnier in Cincinnati ihr Erstrundenduell mit Maria Sakkari aus Griechenland 6:2, 6:2.

In der zweiten Runde trifft sie nun auf die an Nummer vier gesetzte Jelina Switolina aus der Ukraine, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewann.

Für Kerber war es das erste Match auf der Tennis-Tour seit dem Halbfinal-Aus in Wimbledon. Die deutsche Nummer eins hatte wegen einer Oberschenkelverletzung auf ihre Olympia-Teilnahme verzichtet. Das Turnier in Cincinnati ist mit gut 1,8 Millionen Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf den letzten Grand Slam des Jahres, der in zwei Wochen in New York beginnt.

