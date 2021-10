Kerber beim Masters in Indian Wells im Viertelfinale

Angelique Kerber hat beim Tennis-Masters in Indian Wells das Viertelfinale erreicht.

Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste gewann am Dienstagabend (Ortszeit) gegen Ajla Tomljanovic aus Australien 6:4, 6:1. In der nächsten Runde trifft die 33 Jahre alte Kielerin nun auf Paula Badosa aus Spanien.

Kerber hatte insbesondere im ersten Satz einige Schwierigkeiten mit Tomljanovic, setzte sich aber in den entscheidenden Momenten durch und war dann im zweiten Satz kaum noch in echter Gefahr. „Es ist toll, wieder gut Tennis zu spielen“, sagte Kerber auf dem Platz bei dem mit 8,76 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-576656/2