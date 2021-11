Leipzig

13. Spieltag

Geister-Pleite gegen Bayer: RB Leipzig patzt

Geister-Tristesse nach der Gala in der Champions League: Vizemeister RB Leipzig bekommt einfach keine Konstanz in seine Leistungen und hat in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen verdient mit 1:3 (0:2) verloren.