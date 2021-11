Frankreich und Belgien für WM qualifiziert – Oranje patzt

Die Equipe Tricolore überrollte in Paris Kasachstan mit 8:0 (3:0) und ist am achten und letzten Spieltag nicht mehr von Platz eins in der Gruppe D zu verdrängen. Finnland (11 Punkte) hat nach dem 3:1 (1:0) gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstag (20.45 Uhr) im Fernduell mit der Ukraine (9) um Platz zwei zwar zwei Zähler mehr, empfängt aber Gruppensieger Frankreich.

Auch in der Gruppe E steht der Sieger und damit der vierte europäische WM-Starter vorzeitig fest: Belgien bezwang Estland 3:1 (1:0) und ist mit 19 Punkten durch. Dank des 5:1 (2:0) gegen Belarus hat Wales (14) am Dienstagabend im Fernduell mit den Tschechen (11) um einen Playoff-Platz, den die zehn Gruppenzweiten buchen, die vermeintlich besseren Karten.

Die Niederlande nutzten den Patzer der Norweger beim 0:0 gegen Lettland nicht: Selbst eine 2:0-Führung reichte Oranje in Montenegro nicht – zwei späte Gegentore führten noch zum 2:2. Mit 20 Punkten bleibt die Elftal zwar Spitzenreiter, muss am Dienstag aber nun gegen Verfolger Norwegen gewinnen.

Durch ihren Kantersieg gegen Gibraltar und Norwegens Remis gegen Lettland wahrte auch die türkische Nationalmannschaft mit Trainer Stefan Kuntz ihre Chance auf Playoff-Platz zwei. Die Gastgeber fertigten den Außenseiter in Istanbul mit 6:0 (3:0) ab. Die Türkei und Norwegen gehen punktgleich (beide 18) ins Gruppenfinale.

