Flitzer beim Geisterspiel auf Mallorca: Fotowunsch mit Messi

Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 11:35 Uhr

Im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft mit Lionel Messis Rückennummer 10 stürmte er auf das Feld und machte Schnappschüsse von den Spielern, ehe die Sicherheitskräfte zügig eingriffen. „Ich hatte es schon vor dem Coronavirus geplant. Messi ist mein Idol“, zitierten ihn spanische Medien. „Mein Traum ist es, ein Foto mit ihm zu haben und ihn zu treffen, aber ich war zu nervös.“

La Liga kündigte an, sie werde Strafanzeige wegen Verletzung gegen Corona-Auflagen und Missachtung des Sicherheitspersonals gegen den Mann erstatten. Ein solches Verhalten, „das die Gesundheit anderer gefährdet und das Spiel stört, verurteilen wir auf das Schärfste“, zitierten spanische Medien aus einer Erklärung des Verbandes.

Für den aus Frankreich stammenden Flitzer, der auf Mallorca lebt, war es einfach, in das angeblich hermetisch abgeriegelte Stadion zu gelangen. „Ich war mit einigen Freunden zusammen und kam in der 40. Minute an. Ich kletterte über einen etwa zwei Meter hohen Zaun, ging auf die Tribüne und von dort die Treppe zum Feld hinunter“, erzählte der junge Mann.

Die Barça-Stars um Messi ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Barcelona gewann zum Wiederbeginn der spanischen La Liga souverän mit 4:0 (2:0) und behauptete die Tabellenführung. Weltfußballer Messi setzte in der Nachspielzeit mit dem vierten Tor der Katalanen den Schlusspunkt.