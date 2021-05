Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 12:07 Uhr

Verletzter Bayern-Torjäger

Flick zu früherer Lewandowski-Rückkehr: „Kein Risiko“

München (dpa) – Robert Lewandowski will beim FC Bayern schneller als prognostiziert zurückkehren. Wie der „Kicker“ berichtet, glaubt der Weltfußballer an ein schnelleres Comeback und strebt eine Rückkehr in zwei Wochen an.