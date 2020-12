FC Bayern bangt um Kimmich – Verletzung am Knie

Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 19:53 Uhr

Der Mittelfeldspieler verletzte sich im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund (3:2) offenbar schwerer am Knie und musste ausgewechselt werden. Gestützt von zwei Betreuern verließ Kimmich das Feld. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht. „Es gibt keinen Grund, Wasserstandsmeldungen zu geben“, sagte Trainer Hansi Flick beim Sender Sky.

Kimmich erlitt die Verletzung bei einem Foulspiel an BVB-Stürmer Erling Haaland, wofür er auch die Gelbe Karte kassierte. In der vergangenen Saison hatte Leistungsträger Kimmich mit seinem Tor noch das Spitzenspiel in Dortmund entschieden. „Er ist auf dieser Position mit unser Schlüsselspieler“, betonte Flick: „Ein Ausfall wäre für uns nicht ganz so leicht wegzustecken.“

Kimmich sollte mit der Mannschaft die Heimreise nach München antreten. „Ich hoffe für Josh, für Bayern, für den DFB, dass er halbwegs fit aus der Nummer rauskommt. Er ist ein Fußballer und ein super Typ“, sagte Ex-Bayern-Profi Mats Hummels. Kimmichs Mitspieler Leon Goretzka hofft indes, dass die Verletzung nicht so schlimm ist: „Der Jo hat stabile Bänder und ein gutes Heilfleisch. Drücken wir ihm die Daumen.“

© dpa-infocom, dpa:201107-99-250629/3