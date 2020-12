Erster RB-Neuzugang fix: Hee-chan Hwang kommt aus Salzburg

Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 14:34 Uhr

Der Südkoreaner kommt vom einstigen Leipziger Schwesternclub RB Salzburg, für den er seit 2015 aktiv war. In der Saison 2018/2019 spielte der Angreifer auf Leihbasis beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga, konnte sich dort aber nicht durchsetzen.

Hee-chan Hwang machte in der abgelaufenen Spielzeit wieder auf sich aufmerksam. Der Nationalspieler, der bislang 32 Mal für Südkorea auflief, erzielte für Salzburg wettbewerbsübergreifend in 40 Partien 16 Tore und steuerte 22 Vorlagen bei. Allein in der Champions League konnte er in sechs Partien drei Tore sowie fünf Assists verzeichnen.

