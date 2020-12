Ellbogen-OP: Saison-Aus für Zehnkampf-Weltmeister Kaul

Archivierter Artikel vom 09.07.2020, 21:16 Uhr

Mainz (dpa). Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul muss die Leichtathletik-Saison wegen einer Ellbogen-Operation abbrechen, teilte der „Sportler des Jahres“ von 2019 auf Instagram mit.

„Heute muss ich meine Saison 2020 beenden, bevor sie überhaupt angefangen hat. Nachdem ich im Mai beim Speerwerfen erneut Probleme hatte, hat sich herausgestellt, dass ich seit 2017 eine Verletzung am Ellenbogen habe, die mich seitdem an einem kontinuierlichen Wurftraining gehindert hat“, schrieb der 22 Jahre alte Mainzer.

Dazu postete Kaul ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er seinen Kopf in den Armen verbirgt. „Um die Stabilität des Ellenbogens wieder herzustellen, habe ich mich für eine Operation entschieden. Deswegen wurde ich gestern an meinem Wurfarm operiert“, erklärte er.

Der Eingriff wurde in der Orthopädischen Klinik im schwäbischen Markgröningen durchgeführt. „Mir geht es soweit gut, die OP ist ohne irgendwelche Zwischenfälle verlaufen und ab morgen geht es an die Reha bzw. meine #roadtotokyo2021“, erklärte Kaul.

Er hatte eine Teilnahme an den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften Ende August in Vaterstetten erwogen, nachdem die Olympischen Spiele in Tokio und die EM in Paris in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Bei der WM im Oktober 2019 in Doha/Katar hatte er überraschend mit 8691 Punkten triumphiert und sich zum jüngsten Zehnkampf-Weltmeister der Leichtathletik-Geschichte gekürt. Ebenso wie Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo wurde er im Dezember bei der Gala „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden als Sieger gewählt. Außer Kaul war bisher nur der Schweriner Torsten Voss als Deutscher Weltmeister bei den „Königen der Athleten“.

Kaul hatte Anfang der Woche um Willi Holdorf getrauert. Der erste deutsche Zehnkampf-Olympiasieger von 1964 war nach schwerer Krankheit gestorben und hatte auch den Senkrechtstarter inspiriert.

