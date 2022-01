Melbourne

Australian Open

Djokovic-Anhörung am Sonntagmorgen in Australien

Die Anhörung des serbischen Tennisprofis Novak Djokovic in Australien ist für Sonntag um 9.30 Uhr Ortszeit angesetzt. Das Bundesgericht soll Klarheit schaffen, ob der Weltranglistenerste und Titelverteidiger an den am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne teilnehmen darf.