Deutsche U21 mit zweitem Sieg für Trainer Di Salvo

Szeged (dpa). Dank der Youngster Kevin Schade und Malik Tillman hat Antonio Di Salvo mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel seinen perfekten Start als U21-Nationaltrainer ausgebaut.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann mit 5:1 (2:1) in Ungarn und holte sich damit den vierten Sieg im vierten Spiel in der EM-Qualifikation. Der deutsche Nachwuchs verteidigte auch die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe, aus der nur der Sieger direkt das Ticket für das kommende Turnier 2023 in Georgien und Rumänien löst.

Vor rund 2000 Zuschauern in Szeged waren es erneut der Freiburger Schade (5. Minute) und der Münchner Tillman (32.), die mit ihren Treffern den Sieg einleiteten. Die beiden 19-Jährigen hatten zuletzt beim 3:2 gegen Israel ihr Debüt in der U21 gefeiert und mit ihren Toren maßgeblich für Di Salvos Premieren-Erfolg in Paderborn gesorgt. Der 42 Jahre alte Chefcoach setzte auch in seinem zweiten Spiel als Nachfolger von Stefan Kuntz erneut auf das Duo und wurde belohnt – Schade (90.) sorgte mit seinem zweiten Treffer zum 5:1 noch für den Schlusspunkt.

Auch gegen Ungarn wirbelten Schade und Tillman gemeinsam mit Kapitän Jonathan Burkardt und Stürmer Erik Shuranov in der Offensive. Shuranov machte den deutschen Erfolg nach der Pause mit seinem ersten U21-Tor perfekt, als er einen missglückten Befreiungsschlag des ungarischen Verteidigers Dominik Csontos ins Tor abfälschte (54.). Der eingewechselte Tom Krauß erhöhte auf 4:1 (66.), ehe Schade zum zweiten Mal traf. Den einzigen Treffer für die Gastgeber erzielte zuvor Tamas Kiss (39.).

Schade belohnte den Europameister mit seinem Treffer per Abpraller zum frühen 1:0 für eine dominante Anfangsphase. Die deutsche Auswahl spielte auch danach weiter konsequent nach vorne, konnte aber nicht mehr ganz an die starken ersten Minuten anknüpfen. Erst Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte der starke Bayern-Profi Tillman für die Gäste nach schöner Kombination über Burkardt, Shuranov und Schade.

Die Ungarn, gegen die die DFB-Auswahl auf ihrem Weg zum EM-Titel 2021 mit 3:0 in der Vorrunde gewonnen hatte, lauerten auf Fehler des Gegners und spielten durchaus mutig. Mit der Zeit kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel, die deutsche Abwehr stand aber meist sicher. Erst kurz vor der Pause belohnten sich die Ungarn und nutzten einen perfekt ausgespielten Konter zum Anschlusstreffer durch Kiss.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die DFB-Junioren noch die eine oder andere brenzlige Situation zu überstehen und hatten Glück, dass die Ungarn durch den Querschläger von Csontos beim 3:1 durch Shuranov gehörig mithalfen. Mit dem vierten Treffer durch dessen Nürnberger Clubkollegen Krauß und erneut Schade war die Partie dann endgültig entschieden.

