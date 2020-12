Deutsche U21 macht Riesen-Schritt Richtung EM

Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 20:12 Uhr

Fürth (dpa). Mit reichlich Mühe haben Deutschlands U21-Fußballer die Vorlage von Konkurrent Belgien verwertet und die Tabellenführung in ihrer EM-Qualifikationsgruppe übernommen.

Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz erkämpfte sich am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina in Fürth einen glücklichen 1:0 (1:0)-Pflichtieg und machte damit einen großen Schritt in Richtung EM-Teilnahme. Stürmer Lukas Nmecha erzielte den einzigen Treffer für die Gastgeber (29. Minute), die in der Schlussphase noch einmal kräftig um den Sieg zittern mussten.

„Wir wollten uns heute mit einem Sieg belohnen“, sagte Trainer Stefan Kuntz. „Das einzige, was wir kritisch ansprechen müssen, ist die Fehlerquote bei den Pässen.“ Salih Özcan kommentierte: „Es war klar, dass das heute keine leichte Aufgabe wird. Alles in allem sind wir überglücklich, dass wir die drei Punkte hier behalten haben.“

Mit einem Sieg im abschließenden Heimspiel gegen Wales im November kann die Junioren-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes das EM-Ticket dann endgültig lösen. Die neun Gruppensieger sowie die fünf besten Gruppenzweiten schaffen die Qualifikation. Belgien, das beide Duelle gegen Deutschland für sich entschieden hatte, hatte nur wenige Stunden zuvor überraschend mit 0:1 (0:1) beim bisherigen Schlusslicht Moldau verloren und der DFB-Elf damit die perfekte Vorlage geliefert.

Diese wollte die Kuntz-Auswahl nutzen – tat sich aber zunächst schwer. Die Gastgeber agierten zwar bemüht, aber viel zu nervös. In der Offensive gegen robuste Bosnier kam der deutsche Nachwuchs trotz optischer Überlegenheit und Dominanz kaum zum Zug. Dazu kamen immer wieder individuelle Fehler in der Defensive, die der Gegner aber nicht zu nutzen wusste. Nach 26 Minuten musste auch noch Regisseur Florian Wirtz ausgewechselt werden.

Verlassen kann sich Kuntz derzeit aber auf seinen Torgaranten Nmecha: Der Ex-Wolfsburger, der inzwischen bei RSC Anderlecht in Belgien spielt, traf nach Flanke von Salih Özcan mit der Hacke – sein schon sechster Treffer in der Qualifikation. Klare Torchancen auf deutscher Seite gab es in Hälfte eins darüber hinaus allerdings nicht zu verzeichnen.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die DFB-Elf zunächst. Der für Wirtz eingewechselte Jonathan Burkardt (52.) und Özcan (53.) hatten Chancen auf das mögliche 2:0, danach fehlten dem DFB-Nachwuchs aber zu oft Tempo und Präzision, um richtig gefährlich zu werden.

So wäre auch der Ausgleich für die Gäste durchaus noch möglich gewesen. Vor allem in der Schlussphase der Partie musste die Kuntz-Elf noch einmal ordentlich zittern und hatte Glück, keinen Gegentreffer mehr zu kassieren. Keeper Lennart Grill rettete zweimal stark (68./76.) und sicherte seinem Team den wichtigen Heimerfolg.

Mit lockeren Sprüchen und Frotzeleien haben die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf als Aushilfskommentatoren bei der TV-Übertragung für Abwechslung gesorgt. „Hier, der Handwerker kommt in diesem Fall pünktlich“, sagte Heufer-Umlauf bei einer Grätsche von Abwehrspieler Tim Handwerker in der Anfangsphase, Winterscheidt lachte länger als für einen Kommentator üblich.

