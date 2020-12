Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Deutscher Tag im Alexandra Palace von London! Am Nachmittag versucht Max Hopp den Sprung Runde drei, am Abend tritt Nico Kurz gegen einen früheren WM-Finalisten an. Auch der Darts-Primus startet.

London (dpa). An Tag fünf der Darts-Weltmeisterschaft in London stehen die deutschen Starter im Fokus.

Auf dem Papier sind Max Hopp (24) und Nico Kurz (23) noch Youngster, doch beide haben im Alexandra Palace schon große Siege errungen. Insgesamt werden heute (13.00 Uhr und 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) acht Partien ausgetragen.

DEUTSCHER TAG IM NORDEN LONDONS?

Für den „Maximiser“ Hopp ist es in jungen Jahren schon die achte WM-Teilnahme. Der Hesse bekommt es nach dem souveränen Auftakt gegen Australiens Gordon Mathers ab 16.00 Uhr mit Mervyn King aus England zu tun. Kommt er weiter, stünde er zum dritten Mal in Serie in der dritten WM-Runde. Kurz startet um 19.00 Uhr gegen den ehemaligen WM-Finalisten Andy Hamilton. Siegt der Deutsche, gibt es am Montagabend ein deutsches Duell mit Gabriel Clemens.

STARTSCHUSS FÜR DEN GRÜNEN GIGANTEN

„The Green Machine“ legt los. Der Niederländer Michael van Gerwen ist seit knapp sieben Jahren Weltranglistenerster und gilt auch bei der diesjährigen WM als Topfavorit. Sein Auftaktmatch gegen Schottlands Außenseiter Ryan Murray (22.00 Uhr) sollte nicht mehr als ein lockerer Aufgalopp sein.

LETZTE WM-CHANCE DER FRAUEN

Nach dem bitteren Ausscheiden von Lisa Ashton gibt es nur noch eine Chance für die Darts-Frauen beim wichtigsten Turnier der Welt: Die Engländerin Deta Hedman, die mit 61 Jahren ihr WM-Debüt feiert. Im Duell mit Andy Boulton (20.00 Uhr) ist sie allerdings klare Außenseiterin.

