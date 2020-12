Corona-Wirrwarr bei Tournee: Team Polen darf doch springen

Oberstdorf (dpa) – Der 22-Stunden-Ausschluss von Polens Skispringern bei der Vierschanzentournee ist schnell zu einem Politikum geworden.

Nur kurze Zeit, nachdem das ganze Team um Dawid Kubacki nach einem positiven Test von Klemens Muranka am Montag in Quarantäne geschickt und vom Oberstdorf-Springen ausgeschlossen wurde, meldete sich schon Regierungschef Mateusz Morawiecki zu Wort.

„Für uns Polen beginnt der Winter mit dem Skispringen“, schrieb der Top-Politiker bei Facebook. Man dürfe „diese schreiende Ungerechtigkeit nicht zulassen“. Verglichen mit Deutschland wäre das so, als würde sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für einen Tournee-Start von Markus Eisenbichler und Karl Geiger stark machen – unvorstellbar.

Dass die Polen nach einem in höchstem Maße kuriosen Tag voller Corona-Wirrwarr in Oberstdorf doch noch starten durften, wird Morawiecki nun besonders freuen. Auf sein Bitten hatte die polnische Botschaft in Berlin Schritte unternommen, um einen Start des Teams auf der Schattenbergschanze zu erwirken. Auch das polnische Generalkonsulat hatte sich in Oberstdorf erkundigt, was denn die Gründe für den Ausschluss seien.

Maßgeblich für die plötzliche Erlaubnis war die lokale Gesundheitsbehörde. Sie hob kurzerhand die Quarantäne wieder auf, als im Anschluss an Murankas Positivtest das komplette Team um Titelverteidiger Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch noch zweimal negativ getestet wurde. „Es ist eine sehr unangenehme Situation“, räumte Florian Stern, Generalsekretär des Tournee-Auftaktwettbewerbs im Allgäu, ein. Die Qualifikation wurde für nichtig erklärt, alle 62 anwesenden Athleten inklusive aller Polen sind startberechtigt.

Während der Ski-Weltverband Fis und das örtliche Organisationskomitee den Fall Polen mit einer Über-Nacht-Kehrtwende noch lösen konnten, droht an den weiteren Stationen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ein Dilemma: Wie valide sind die bei der Tournee verwendeten PCR-Tests? Wie kann ein Test erst „klar positiv“ und dann „zweimal klar negativ“ (Generalsekretär Stern) ausfallen?

Werden bei weiteren Serientestungen im Tournee-Verlauf Infizierte unter den Sportlern entdeckt, könnten Teams den polnischen Weg wählen: Nochmal testen und nochmal testen. Im Hygienekonzept vorgesehen ist das eigentlich nicht. Und der Sport könnte dabei immer ganz schnell in den Hintergrund rücken, wie sich in der turbulenten Lage am Montag schon zeigte.

Fis-Renndirektor Sandro Pertile stellte klar, dass sich auch die direkten Rivalen der Polen dafür aussprachen, das Team um Champion Kubacki in Oberstdorf zuzulassen. „Wir sind eine Familie. Jeder war glücklich, dass alle dabei sind“, sagte Pertile, der als Nachfolger von Walter Hofer gleich in seinem ersten Winter wahnsinnige Turbulenzen zu moderieren hat.

Auch das deutsche Team um Eisenbichler und Geiger ist froh, dass der ernsthafte Rivale nicht kampflos aus der Wertung fällt. „Aus sportlicher Sicht finde ich es ziemlich gut, dass die Polen dabei sind. Es ist doch eine der stärksten Nationen und es sollen die Besten mitspringen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in Oberstdorf. Die Top-Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) hatten sich zuvor ähnlich geäußert. Auch ein deutscher Physio war bei der Serientestung positiv getestet worden, hatte aber nach Verbandsangaben keinen Kontakt zum Team. Bei zwei weiteren Tests wurde er – wie Muranka – jeweils negativ getestet.

© dpa-infocom, dpa:201229-99-839274/4