Borussia Dortmund muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am heutigen Dienstag (21 Uhr/Sky) daheim gegen den FC Sevilla auf Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna verzichten.

Wie schon drei Tage zuvor in der Partie beim FC Bayern (2:4) fehlen die beiden Profis im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten. Trainer Edin Terzic nahm im Vergleich zum Auftritt in München zwei Veränderungen in der Startelf vor: Mateu Morey und Jude Bellingham rücken ins Team.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-755405/2